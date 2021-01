Movimentação é intensa na Casa Civil com várias rodadas de debates

Ponte do Madeira

Parece que agora vai, com 90% da pavimentação concluída na cabeceira da ponte do lado da Vila Abunã, com a chegada do verão a tão sonhada obra deverá ser inaugurada. Os acreanos sabem da importância desse investimento para nossa economia. Um vídeo animador com imagens da obra foi enviado ao governo do Acre.

Feedback

Os times acreanos que receberam ajuda do Estado para a competição Copa Verde não corresponderam ao esperado. Ontem (27) o Estrelão foi eliminado dentro de casa depois de sair na frente do marcador. É preciso fortalecer o trabalho das escolinhas e descobrir novos craques ao futebol acreano.

Na Justiça

O caso de ajuda às empresas de transportes coletivos foi parar na Justiça e o Sindicol teve a primeira derrota. A 2ª Câmara Cível indeferiu a liminar apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivos do Acre (Sindicol), que pedia a liberação de subsidio para o transporte coletivo municipal da capital acreana. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de ontem.

Esperança

A garantia de prospecção de investidores da China para a Zona de Processamento e Exportação (ZPE), Peixes da Amazônia e Fábrica de Camisinhas é uma esperança para milhares de acreanos que procuram oportunidades. Devagarinho, o secretário Anderson Abreu, da Indústria, Ciência e Tecnologia, vai avançando nessas tratativas.

Elefante Branco

Vale ressaltar que todas essas obras foram herdadas como “elefante branco” da era petista. Investimentos milionários que por muito pouco não se acabaram em meio ao tempo. A Fábrica de Tacos de Tarauacá ainda é um gargalo a ser enfrentado pelo governo.

Andando

Ninguém pode falar que Pedro Valério não anda. Ele foi visto em agendas na cidade de Jordão por três dias consecutivos. Valério é pré-candidato a deputado estadual, sabe que cobra que não anda não engole sapo.

Coco no balde

Está faltando coco no mercado de Rio Branco. A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique gravou vídeo falando sobre o negócio. E ainda tem gente que diz que o Acre não gera nenhum tipo de oportunidade. A propósito, como ficou o projeto de mudas de coco em Mâncio Lima?

Ele voltou

O prefeito Tião Bocalom após ser bombardeado de criticas voltou a atrás e repensa na decisão de iniciar o ano letivo presencial nas escolas da rede pública municipal. A decisão ia de encontro a tudo e a todos, inclusive à ciência.

No interior

O Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) voltará aos rios e barrancos do interior, desta vez, pernoitando as margens dos rios entre Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. No roteiro, agenda 2022. Indiscutivelmente ele é pré-candidato ao Palácio Rio Branco, faz o dever de casa.

Desbravando

Quem andou desbravando os rios juruaenses foi a deputada federal Vanda Milani (Solidarieade-Ac). Em visita institucional às cidades de Jordão e Epitaciolândia ela afirmou que os acreanos que vivem no meio da floresta são verdadeiros orgulhos para o Brasil.

Renda Brasil

O programa que deverá substituir o Bolsa Família voltou a Renda Brasil

O programa Renda Brasil que deverá substituir o Bolsa Família voltou a ser pautado na reunião entre o senador Márcio Bittar e o presidente Jair Bolsonaro. Bittar retornou das férias com as baterias recarregadas e com muita vontade de ajudar o Acre e o Brasil.

Celeridade

A movimentação é intensa na Casa Civil com várias rodadas de debates e negociação. Flávio Silva vai dando um novo formato na gestão de relações institucionais do governo promovendo o que é essencial em uma administração: o diálogo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários