“Muito quebra-quebra, confusão e repressão”, diz sensitiva sobre 2021

O que esperar de 2021? O que serão os 365 dias após um 2020 com pandemia, crises e perdas para tantos brasileiros? Independente de crenças pessoais, se você chegou ao final deste ano, agradecer é preciso. E se está bem para ver chegar o ano novo, é afortunado. Em terra com pandemia quem tem boa saúde é rei.

Ninguém pode ter certeza do que está por vir nos meses que estão pela frente, mas algumas pessoas, com base no céu astrológico, por exemplo, podem fazer previsões. É o caso de Márcia Fernandes, também conhecida como Márcia Sensitiva ou Sense Márcia, astróloga, clarividente, numeróloga, médium de cura e mestre de Reiki. As análises e previsões de Márcia levam em consideração toda a sua bagagem profissional e mais um tanto de intuição.

A apresentadora, palestrante e escritora comenta sobre a pandemia da Covid-19 que assola o mundo, fala das previsões para o país, e também o que esperar de 2021. Além disso, Márcia ensina rituais e banhos para a entrada do ano e muito mais. “Este 2021 será o ano do “nós” e abaixo o egocentrismo”, dispara.

Você já disse que o mundo deverá se livrar totalmente da doença somente em meados de setembro de 2021. E a vacina? O que mais os astros dizem sobre isso? “Pela Astrologia, Júpiter, Saturno e Plutão vão permanecer no signo de Capricórnio até meados de dezembro de 2021. Plutão ainda permanecerá nesta posição por mais dois anos. Isto indica que situações como a questão da própria Covid-19 ainda terão este efeito ioiô, ou seja, flexibiliza, aumenta contágio, fecha tudo. Perto do fim de 2021, quando Júpiter e Saturno, planetas que trazem reflexo para as relações internacionais, saem de Capricórnio e entram em Aquário, signo progressista, começamos a ter melhora. Sobre a vacina, vejo chegar antes sim, mas teremos vários tipos que podem ser consideradas eficazes. Acredito que até abril de 2021, teremos disponibilidade no Brasil”, diz a sensitiva.

Márcia, você também explicou recentemente, que muitas pessoas que não contraíram a doença, mesmo não tomando todos os cuidados recomendados, são “indivíduos considerados em equilíbrio”. E isso faria com que o sistema imunológico funcionasse perfeitamente. Como é isso? Quem pegar a Covid-19 pode achar que tem total responsabilidade nisso… “Na verdade, não é bem assim. Um chakra cardíaco bem equilibrado, aliado a um alto padrão vibratório, resulta em um aumento da imunidade que pode sim ajudar a evitar a doença ou contraí-la de forma mais branda. Mesmo assim, as pessoas que saem por aí sem máscara e não contraem a doença (ou são assintomáticas e ajudam a transmiti-la), estão erradas. Não adianta focar no próprio equilíbrio sem tomar os cuidados necessários para a própria prevenção e a dos outros, pois já que se trata de algo invisível, nunca sabemos quando estamos em risco. Da mesma forma, não significa que uma pessoa que tomou todos os cuidados recomendados tenha culpa de contrair a doença, pois isso é algo que depende de uma série de fatores”.

Você falou também de karma coletivo. “Karma coletivo é representado por um evento que traga o desencarne de muitas pessoas, como estamos vendo a própria Covid-19 atualmente ou uma queda de avião, por exemplo. São pessoas que tinham débitos (no astral) para desencarnar destas formas, então são reunidas e vão embora no mesmo período. Pode acontecer de duas formas: um karma de vidas passadas ou até mesmo um karma que nós criamos nesta encarnação, maltratando a Terra como tanto acontece atualmente.”, esclarece.

Ainda de acordo com as previsões de Márcia, o Brasil deve passar por transformações importantes: “Poderemos esperar por eventos coletivos marcantes e que podem trazer mudanças futuras que vão influenciar em legislações, além de dar início a novos hábitos e inclinações coletivas. Também teremos muitos movimentos interessantes para jovens ou vindo de lideranças jovens, como movimentos antirracistas, feministas e pró LGBTQI+. Assim como, líderes políticos mais jovens chegando ao poder. Por outro lado, teremos também o aumento do radicalismo e da polarização. No Brasil ainda continuaremos divididos, o que pode levar a protestos, muito quebra-quebra e confusão, além de repressão”.

A especialista também explicou que na numerologia, 2021 é um ano 5, de inquietação, revolução e mudanças. Além disso, a deusa que vai comandar o ano é Vênus. Ela salienta que o dia de Vênus é na sexta-feira e a cor é rosa: Vênus não traz só amor, ela traz fartura em todos os sentidos. A sensitiva também comenta sobre os orixás regentes do novo ano: “2021 será regido por Oxalá (sincretismo: Jesus) e Oxum (sincretismo: Nossa Senhora Aparecida) como Orixás principais. Oxum, pois estabelece o comparativo com o regente astrológico que é Vênus e Oxalá, pois o ano começa em uma sexta-feira, dia consagrado a ele. Oxalá é o senhor da criação, responsável pela vida e pela paz. Oxum é a dona das águas doces e dos encantos, protetora da gestação. A junção desses Orixás gera o respeito e a harmonia. Oxalá e Oxum chegam estimulando a autoconfiança e a compreensão, aquecendo os nossos corações e criando sabedoria para compreendermos mais tudo e a todos”.

Márcia, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, diz que não será um ano fácil, mas será melhor que este que nos despedimos. “Ano que vem terá muitos altos e baixos, instabilidade, intensa movimentação e grandes mudanças. Mas Aquário simboliza o progresso. E 2021 começa com Saturno em Aquário, fazendo um ângulo de 90° com Urano, que estará no começo de Touro, gerando uma verdadeira disputa entre o velho e o novo, pois Urano é renovação, progresso, futuro (mas está em Touro que é um signo conservador). Já Saturno é conservador, mantenedor das coisas (mas estará em Aquário que é um signo progressivo). Após o confinamento, algumas pessoas vão querer implementar mudanças, enquanto outras vão querer deixar as coisas do jeito que estão”, detalha.

E revela os signos que terão destaque: “Como 2021 dará ênfase em Aquário, porque Júpiter e Saturno transitarão por esse signo durante o ano, este é um dos signos que sofrerá mais com seu impacto. E as retrogradações de Mercúrio, no total de 3 durante o ano, serão em signos de Ar. O que configura um ano mais difícil para o signo de Gêmeos também, trazendo períodos de lentidão e estagnação. Por outro lado, os signos regidos por Vênus (Touro e Libra) e os de Terra (Virgem e Capricórnio) serão os mais afortunados”.

Bem-humorada, ela também comenta se beneficia do próprio trabalho: “Muitas vezes, vejo previsões para mim. Mas sempre surge a dúvida: será mesmo? Ou será coisa da minha cabeça? É difícil separar a intuição da emoção e das vontades próprias que tenho, então quando se trata de previsões próprias, prefiro não ligar tanto”.

Quem viver em 2021 verá…”Um ano com muito dinamismo e instabilidade, mas que será o início da construção para um planeta mais humanitário!”.

A sensitiva ensina, com exclusividade para o site HT, um ritual e um banho para realizar no início de 2021 e atrair boas energias e proteção:

Ritual Amuleto da sorte

Material:

– 1 pedaço de pano rosa;

– 1 selenita;

– 1 pedra turmalina negra;

– 1 pedaço de papel em branco;

Passo a passo: No pedaço de papel, escreva o seu nome, sua data de nascimento e o salmo 91. Faça um saquinho com o pano e dentro coloque o papel dobrado com as pedras. Feche o saquinho e mentalize a luz de seu Anjo de Guarda abençoando. Carregue o amuleto da sorte com você, em todos os momentos.

Banho para proteção para a virada do ano 2021

Materiais:

– 7 raminhos de alecrim;

– 7 raminhos de arruda;

– 7 raminhos de lavanda;

– 7 raminhos de manjericão;

– 3 flores brancas da sua preferência (jasmim ou camélia, por exemplo);

– 1 colher de mel;

– cascas de alho;

– 2 litros de água.

Passo a passo:

Coloque os 2 litros de água para ferver. Quando a água estiver borbulhando, desligue o fogo. Em seguida, adicione todos os ingredientes e cubra com um pano branco. Deixe a mistura repousar por 30 minutos. Depois que as ervas ficaram de molho por esse tempo na água quente, você irá levar essa mistura para o banheiro. Tome seu banho higiênico. Ao terminar, jogue a mistura em você, que já deverá estar morna, do pescoço para baixo. Não enxague seu corpo. Apenas se seque com uma toalha branca ou de cor clara. Vista-se de branco e estará pronta para entrar em 2021 com as energias renovadas, em paz e atraindo prosperidade, tranquilidade, amor, energias positivas e muita sorte!

