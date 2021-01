Nasce Rayan, terceiro filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador

Kyra Gracie deu à luz Rayan, seu terceiro filho com Malvino Salvador. Rayan nasceu na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio, na sexta-feira, 8 de janeiro, com 3,9 quilos e 51 centímetros. Ela e Malvino também tem Ayra, de 6 anos de idade, e Kyara, de 4. O ator ainda é pai de Sophia, de 9 anos, de seu relacionamento anterior com Ana Ceolin.

O parto foi fotografado por Thais Galardi. Nesta terça-feira (5), a lutadora mostrou as fotos das três gestações em seu Instagram. Na legenda ainda brincou: “Chega! Fechei a fábrica!”.

Gravidez de Rayan

Em entrevista para Quem, ela contou que a gravidez não foi planejada. “No nosso caso, a gente não se planejou para filho algum. A primeira foi um susto. Ou Malvino faz vasectomia ou terei mais um filho (risos)! Já engravidei até usando DIU”, conta Kyra.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários