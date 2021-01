Nego do Borel pode ser preso por tentativa de feminicídio, diz jornal

O cantor Nego do Borel , que já possui um processo movido pela sua ex-noiva Duda Reis , agora enfrentará, também, outro processo por supostas agressões e tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada, a assessora de imprensa Swellen Sauer. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a publicação, o inquérito foi aberto pela delegada Sandra Maria Pinheiro Ornellas , que é diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro (RJ), depois que Swellen Sauer ter postado uma publicação no Facebook , relatando detalhes das agressões que sofreu no ano de 2013.

“O caso da Swellen é bem mais grave, porque ela relata, inclusive, situação que caracteriza tentativa de feminicídio” , disse a delegada Sandra Maria em entrevista ao jornal Extra. “Tem as injúrias que ela relata, a lesão corporal, que é um soco que ela diz que levou na costela numa boate, e a tentativa de feminicídio, quando ela diz que ele tentou enforcá-la com um carregador de celular”.

Swellen Sauer já foi contactada pela delegada para que ela compareça à delegacia como vítima, dando seu depoimento para esclarecer detalhes de tudo o que aconteceu com ela.

