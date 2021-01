Paola Carosella deixa a Band, fecha com Felipe Neto e tem convite do GNT

Paola Carosella deixou a Band. A decisão de não seguir na emissora foi confirmada por meio de comunicado nesta quarta-feira (13). Ela estava no canal havia seis anos.

Uma das juradas mais populares do “MasterChef Brasil”, Paola teve engavetado pelo canal seu projeto de programa solo chamado “Lado C”. O projeto combinaria combinaria entrevistas com receitas e dicas de alimentação saudável e visitas a plantações orgânicas para mostrar de onde vêm os alimentos.

A coluna apurou que a chef de cozinha recebeu sondagens do canal a cabo GNT no ano passado para ter uma atração sua no Grupo Globo. Nenhum contrato foi firmado até o momento e não há informação se ela aceitou o convite.

Além disso, a cozinheira pretende se dedicar a seu canal no YouTube e fechou parceria com Felipe Neto. A Play9 produzirá o conteúdo de seus vídeos. O canal também mudará de nome e ganhará novo cenário.

A Band sairá em busca de substituta. A previsão era de que a nova temporada do “MasterChef Brasil” começasse a ser gravada em março, mas o martelo não foi batido. Em 2020, com uma edição que premiava um vencedor a cada semana, a audiência do reality sofreu queda.

Procurada, a assessoria do canal afirma que Erick Jacquin e Henrique Fogaça permanecem na atração, sendo Paola “a única alteração no elenco”.

Esta é a segunda baixa no elenco da emissora neste mês. No último dia 7, Mariana Godoy anunciou que rescindiu seu contrato amigavelmente.

Leia a íntegra do comunicado enviado pela Band:

“O Grupo Bandeirantes agradece muito a parceria e toda a dedicação da chef Paola Carosella durante os últimos seis anos no elenco do MasterChef. Ela ajudou (e foi uma das protagonistas), ao lado de um grande time de profissionais, a consagrar o programa como um dos maiores sucessos da TV brasileira.

No dia de hoje, 13 de janeiro, Paola comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão.

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse Paola.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu pessoalmente Paola: “Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”.

A substituta (ou o substituto) de Paola Carosella na próxima temporada do MasterChef ainda não foi definida (o) pela Band e Endemol.”