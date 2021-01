Prefeito divulga calendário anual do pagamento dos servidores de Cruzeiro do Sul

Com a preocupação de evitar aglomerações, o Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima se reuniu com representantes da Agência Bancária do Banco do Brasil na tarde desta quarta-feira, 27, para planejar uma forma de realizar o pagamento dos funcionários públicos, sem tumultos. O prefeito divulgou o calendário anual de pagamentos dos servidores públicos municipais, que serão realizados em dias distintos de cada mês.

“Vai iniciar o pagamento dos servidores municipais e estaduais e nós estamos muito preocupados com o avanço da covid-19 em nosso município. Então vim aqui, no Banco do Brasil, discutir formas para garantir, ao máximo, o distanciamento entre as pessoas que virão receber seus salários. Estamos procurando alternativas e vamos encontrar”, disse o prefeito.

Com a divulgação antecipada das datas, a gestão do Prefeito Zequinha Lima proporciona transparência e regularidade no repasse dos recursos, oferecendo aos servidores uma programação prévia ao saber a data de recebimento de seus vencimentos.

“As pessoas vão receber seus salários em dia e vão correr o menor risco possível”, afirmou o prefeito.

De acordo com o Secretário Municipal de Administração, João Pereira, a gestão realizará o pagamento de todos os servidores, provisórios e efetivos, dos diversos setores, no mesmo dia, sem distinção.

Veja abaixo o calendário anual de pagamento:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários