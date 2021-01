PVC e Renato Maurício Prado discutem após classificação do Santos

Os jornalistas Renato Maurício Prado e Paulo Vinícius Coelho, do SporTV, tiveram um debate quente nas redes sociais, nesta quarta-feira, após a goleada do Santos contra o Boca Juniors, pela Libertadores . RMP argumentou que a troca de treinador do Peixe, no ano passado, foi determinante para que Cuca levasse o Alvinegro à final da Copa, assim como aconteceu no Palmeiras. PVC rebateu uma possível cutucada.

– Pergunta a ser feita à turma que acha que não se pode trocar treinador com pouco tempo de trabalho, por pior que seja: Palmeiras e Santos teriam chegado à final da Libertadores com o Pofexô e o Jesualdo? – escreveu RMP no Twitter.

PVC rebateu os argumentos com números: de 61 Campeonatos Brasileiros, 14 foram conquistados por times que mudaram de técnico. Neste século, na Libertadores, este será o vigésimo campeão. O quinto com mudança de técnico.

Porém, o conceito foi rebatido por Renato, que afirmou que as estatísticas ignoram sucessos de treinadores que assumiram clubes durante competições. PVC voltou a comentar e o clima esquentou.

– Renato. Não há ciência exata. Eu nunca disse que isto é exato. Mas pode apostar que você nunca vai me ver desprezando informação. Nem trabalho. Você já contou quantos trocaram de técnico e não venceram. Vou deixar você apurar essa sozinho.

– (…) Se você achar a informação irrelevante, não precisa perguntar. Perguntou no Twitter, me repassaram, respondi. Se é para ridicularizar a informação, não pergunte. Eu sou jornalista. Não desprezo nenhuma informação. Posso analisar e contextualizar. Desprezar, nunca.

Antes do debate se alongar, Renato ainda disparou que não precisaria levantar dados, porque acompanha futebol há 44 anos. PVC atualmente está no SporTV, mas já foi companheiro de RMP nos canais Fox Sports.

Palmeiras e Santos farão, no dia 30 de janeiro, a grande final da Copa Libertadores 2020, em jogo único no Maracanã, no Rio de Janeiro.

