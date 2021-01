Qual é a melhor internet no Acre? Pesquisa compara operadoras; veja a lista

Apenas provedores com no mínimo mil testes de velocidade realizados no período participaram do comparativo

O site Melhor Plano, em parceria com o Minha Conexão, divulgou os resultados da sua tradicional pesquisa nacional de satisfação e velocidade de banda larga no Brasil.

A análise, feita com mais de 15 milhões de testes de velocidade e 440 mil opiniões de usuários, mostra qual é a melhor operadora em mais de 800 municípios. Os vencedores foram divididos nas categorias “velocidade”, “satisfação” e “melhor provedor”.

No ranking geral, a Claro venceu como a melhor provedora de internet banda larga do país, pelo segundo ano consecutivo. A empresa foi vencedora no maior número de estados brasileiros nos quesitos “velocidade” e “melhor provedor”.

Confira abaixo as operadoras vencedoras em cada estado:

Acre: Vivo (velocidade);

Alagoas: SimTV (velocidade), Start (satisfação) e Claro (provedor);

Amapá: Você Telecom (velocidade), Gnex (satisfação) e Você Telecom (provedor);

Amazonas: TIM (velocidade), Claro (satisfação) e Claro (provedor);

Bahia: Claro (velocidade), Cybertubo (satisfação) e Claro (provedor);

Ceará: Brisanet (velocidade), GL Net (satisfação) e Brisanet (provedor);

Distrito Federal: Claro (velocidade), Lignet Provedor (satisfação) e Claro (provedor);

Espírito Santo: Claro (velocidade), Novatec (satisfação) e Claro (provedor);

Goiás: Omni Telecom (velocidade), TBN (satisfação) e Omni Telecom;

Maranhão: IBL (velocidade), Connect Telecom (satisfação) e Júpiter (provedor);

Mato Grosso: New Life Fibra (velocidade), Wavemax (satisfação) e Primatec (provedor); Mato Grosso do Sul: IDL (velocidade), Topnet MS (satisfação) e IDL (provedor);

Minas Gerais: Algar (velocidade), Iconecta (satisfação) e Algar (provedor);

Pará: IBL (velocidade), Jetz Internet (satisfação) e WLAN (provedor);

Paraíba: Tely (velocidade), Dataconnection (satisfação) e Vivo (provedor);

Paraná: Claro (velocidade), Portal Medianeira (satisfação) e Sercomtel (provedor);

Pernambuco: Brisanet (velocidade), Trend Connect (satisfação) e Junior-Net (provedor);

Piauí: G3 Telecom (velocidade), Multlink Telecom (satisfação) e Virtex (provedor);

Rio de Janeiro: Sumicity (velocidade), Flecha Network (satisfação) e Claro (provedor);

Rio Grande do Norte: Brisanet (velocidade), Netjat (satisfação) e Netjat (provedor);

Rio Grande do Sul: Claro (velocidade), A Platéia (satisfação) e Claro (provedor);

Rondônia: Brasil Digital (velocidade), Connect 7 (satisfação) e Oi (provedor);

Roraima: Amazonia (velocidade);

Santa Catarina: MHNET (velocidade), Internet.com (satisfação) e Claro (provedor);

São Paulo: Claro (velocidade), Connect Fibra (satisfação) e Claro (provedor);

Sergipe: Claro (velocidade) e Netglória Telecom (satisfação);

Tocantins: Toledo Fibra (velocidade) e BRT Internet (satisfação).

Método de avaliação

O Melhor Plano elege a operadora com a melhor banda larga anualmente desde 2019. Neste ano, a pesquisa teve como base os testes de velocidade de internet feitos de janeiro a novembro de 2020 no site Minha Conexão, com exceção dos realizados via celular ou tablet .

Apenas provedores com no mínimo mil testes de velocidade realizados no período participaram do comparativo. Cada operadora também precisava ser responsável por pelo menos 3% dos testes de velocidade em cada região do país avaliada.

Considerando as cidades, só foram incluídas aquelas com, no mínimo, 3 mil testes de velocidade realizados entre janeiro e novembro de 2020.

Para eleger a operadora com a “melhor velocidade” em uma região (cidade ou estado), o ranking compara as médias de velocidade por IP em cada operadora em um mês. Na nota final, a velocidade de download tem 90% do peso e a de upload tem 10%.

O prêmio de “melhor provedor” em cada cidade e estado vai para quem somar mais pontos nas categorias de velocidade e satisfação. Para conferir a melhor internet na sua cidade, é só acessar o site do prêmio , clicar no estado e, depois, no município.

