Sem dores, Fred não preocupa o Fluminense e deve atuar contra o Corinthians

Uma boa notícia para a torcida do Fluminense visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser substituído com um incômodo na coxa direita na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, o atacante Fred se reapresentou sem dores e sequer precisou fazer exame de imagem. Com isso, está liberado para atuar.

Ontem, o camisa 9 tricolor não foi a campo e fez um trabalho regenerativo na academia do CT Carlos Castilho, mas não preocupa para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

