Temendo volta do ‘Esquadrão da Morte’, MP vai apurar morte de suposto faccionado na capital 

Na tarde desta segunda-feira (11), o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Sammy Barbosa revelou que a morte de Severino Ricardo de Lima, de 37 anos, o “Caveirinha”, será apurada com rigor da lei.

De acordo com Barbosa, a investigação visa impedir que após o escândalo do ‘esquadrão da morte’, novos grupos sejam formados no Acre. “Toda ação tem que estar pautada no que determina a lei e a constituição”, declarou.

O procurador reforçou que a ação da polícia será investigada, caso hajam irregularidades, providências serão tomadas. “Se por acaso tiver havido alguma ação irregular, o MP vai agir como sempre agiu, que é o combate à criminalidade”, declarou.

