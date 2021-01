Vacinas chegam ao AC, toque de recolher, prefeito “colírio” e volta às aulas; veja mais lidas

O governador Gladson Cameli, junto com boa parte dos governadores de todo o país, participou na manhã desta segunda-feira, 18, da cerimônia realizada pelo Ministério da Saúde para entrega e distribuição das doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 no centro de logística e distribuição do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Os primeiros 4 acreanos vacinados contra a covid-19 e Gladson dança ‘Bum Bum Tam Tam’

A solenidade que marcou o início da vacinação em Rio Branco marca um momento da história do país. A partir desta terça-feira (19), o sonho de quase todos os acreanos começa a tomar forma e aos poucos, toda a população acreana terá direito à vacinação contra a covid-19. Maria, José, Elza e Raimunda representam hoje, todos os acreanos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Não é de hoje que o governador Gladson Cameli não pode ver uma dancinha diferente que entra no ritmo. Desta vez, na chegada das primeiras doses da vacina contra o coronavírus no Acre – a coronavac, fabricada em parceria com o Instituto Butantã – o chefe do executivo também entrou na onda. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Biomédica recém-formada é encontrada morta em seu apartamento no AC e Bocalom decide sobre volta às aulas

A biomédica Vitória Neves Cordovil, de 22 anos,foi encontrada morta em um apartamento na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.