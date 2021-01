Sargento da PM tem casa invadida e é feito refém com a família por criminosos no AC

O presidente da Associação dos Militares do Acre (AME/AC), sargento Kalyl Moraes, teve a residência invadida por criminosos que fizeram o militar e sua família de reféns na manhã da última quarta-feira (13).

Segundo o sargento, a esposa estava saindo para trabalhar quando foi rendida no portão da residência, em seguida, a mulher foi levada para dentro da casa onde estava Moraes e os filhos.

O presidente da associação dos militares viveu momentos de terror e foi colocado de joelhos na frente da família e sofreu muitas ameaças de morte enquanto os criminosos apontavam armas para sua cabeça.

Após roubaram os objetos da residência, os bandidos levaram também a arma do militar. De acordo com um militar que atendeu a ocorrência, os agentes de segurança do estado estão em alerta, pois há a suspeita de que lideranças de uma facção estão mandando bandidos invadirem as residências de militares para roubarem armas, que é no alvo principal das facções.

Devido as várias apreensões de drogas, recuperação dos veículos roubados e as constantes bocas de fumos “estouradas”, algumas organizações criminosas acabaram se enfraquecendo. Com essas invasões, os meliantes ganhariam as armas dos policiais.

Na Baixada da Sobral, está acontecendo diligências em locais e casas de faccionados para tentarem recuperar a arma e os objetos roubados.

O caso ocorrido na casa do sargento Moraes foi registrado na Delegacia de Flagrantes e agora passa a ser investigado pela Polícia Civil do Acre e o serviço de inteligência da Polícia Militar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários