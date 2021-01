Vídeos: saiba tudo sobre o show de Anitta no Réveillon de Nova York

Anitta confirmou expectativas e arrasou em sua apresentação, nesta quinta-feira (31/12), na Times Square, em Nova York. A funkeira foi uma das atrações do show de Réveillon na cidade norte-americana e se tornou a primeira brasileira a participar da celebração.

A cantora fez um show reservado, por conta da pandemia de Covid-19, e foi bastante celebrada. No setlist, Anitta cantou sucessos em português, como Vai Malandra e Bola Rebola, e seu repertório internacional, com destaque para Me Gusta e Downtown.

