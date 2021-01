Vitória Strada posta vídeo de pedido surpresa de casamento

Uma semana depois de contar em suas redes sociais que foi pedida em casamento pela namorada Marcella Ricca, a atriz Vitória Strada compartilhou em sua conta no Instagram o momento em que a amada fez a surpresa.

A ideia teve amigos como “cúmplices”: Vitória chega ao local achando que iria fazer um vídeo de seu look de Réveillon, quando foi surpreendida pelo pedido, em um cenário montado especialmente para a data.

“Sim, @gabesimas me chamou pra fazer um vídeo do meu look e eu fui bem bela. Com a luz na minha cara eu não enxergava nada até que ele disse: olha pra @marcellarica. Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos lindos @claudiaraia, @jarbashomemdemello, @mariaalvesreal, @roseliramalho, @marcelooklein e @dickolorenzo e lá estava o meu amor ao lado de um letreiro escrito “feliz ano novo” . Não, pera. Li de novo. “Casa Comigo?” . CASA COMIGO??? – a minha reação vocês podem ver no vídeo.” postou.

No início de dezembro, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz gaúcha falou sobre os fã-clubes que o relacionamento das duas coleciona na internet – e sobre como foi importante que, em casa, a reação da família fosse tão receptiva.

— Graças a Deus, tenho uma família que me apoia muito, independentemente de quem eu amar. Meus pais se preocuparam sempre em saber se estou feliz e, acima de tudo, se a pessoa com quem estou tem caráter. Isso é o mais importante para minha família e montou quem eu sou. Fez com que eu mesma não tivesse preconceito comigo quando isso aconteceu. Diferentemente de muitas pessoas que já sabem desde pequenas do que gostam, eu descobri que poderia me apaixonar por uma mulher quando me apaixonei pela Marcella. Poderia muito bem ter me julgado, não ter me permitido viver esse lado. Mas a criação que tive me ajudou a respeitar esse sentimento novo — concluiu.

