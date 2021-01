WhatsApp Web vai funcionar sem celular conectado, mostra versão beta

Uma nova versão beta do WhatsApp Web, lançada no início deste ano, indica que este sonho está mais próximo

Há muito tempo o WhatsApp vem trabalhando no que talvez seja o recurso mais pedido pelos usuários: a capacidade de usar uma mesma conta em múltiplos dispositivos. Uma nova versão beta do WhatsApp Web, lançada no início deste ano, indica que este sonho está mais próximo de se tornar realidade.

Segundo o site WABetaInfo, especializado em “dissecar” novas versões do WhatsApp e identificar recursos ainda em desenvolvimento, o WhatsApp 2.21.1.1 beta para Android tem uma seção que convida o usuário a testar uma versão beta do WhatsApp Web , que “não exige que você mantenha seu smartphone conectado”.

