‘A gente nem tem contato’, diz Marina Ruy Barbosa ao negar ‘affair’ com Thiaguinho

Marina Ruy Barbosa, 25, ironizou os rumores de que estaria “conhecendo melhor” o cantor Thiaguinho, 37. A informação foi desmentida pela atriz nesta segunda-feira (22).

“Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida, não consigo nem acompanhar”, reclamou nas redes sociais. “Thiaguinho, respeito e admiração por ti. Mas a gente nem tem contato, né?”, completou.

O cantor também se pronunciou negando o “affair”. “Gente doida e com tempo! Mas Deus está vendo…”, respondeu nas redes sociais. “Te admiro também, Marina! Deus abençoe sua vida.”

A informação havia sido divulgada no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral (Record). Segundo a apresentadora Fabíola Reipert, o cantor estaria sendo visto com frequência no condomínio da atriz no Rio de Janeiro. Além disso, os dois estariam frequentando a mesma academia em São Paulo.

Marina terminou o casamento de três anos com Alexandre Negrão, 35, recentemente. A confirmação de que os dois não estão mais juntos foi dada em janeiro.

Enquanto isso, Thiaguinho se separou de Fernanda Souza, 36, em 2019 e, desde então, não assumiu nenhum relacionamento. Os dois ficaram 8 anos juntos.

