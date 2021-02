Acreana, estudante da Ufac e moradora do Esperança disputa faixa de Miss Brasil

Perla Paiva, de 19 anos, foi Miss Acre Teen 2020 e embarcou rumo à Curitiba, no Paraná

A estudante da Ufac e professora infantil, Perla Paiva, de 19 anos, moradora do bairro Esperança e Miss Acre Teen 2020, embarcou rumo à cidade de Curitiba-PR para o Miss Brasil Teen 2021.

O concurso será presencial seguindo todas as normas de segurança contra covid-19, incluindo testagem para todas as candidatas. Esse ano o concurso terá 30 candidatas de todo Brasil na disputa pelo título nacional e o governo do Paraná autorizou o evento.

A vencedora representará o Brasil no maior concurso teen do mundo, o Miss Teen Universo. O preparador de misses, Celso Missologo, está muito otimista e contará com apoio de staff venezuelano durante o concurso.

