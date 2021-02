Acreana Gleici manda recado para Boninho sobre ‘No Limite’: “Me chama que eu vou”

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Boninho anunciou o retorno do “No Limite”, primeiro reality show da TV brasileira, e pediu indicações de ex-BBBs para fazer parte do elenco do programa. “No Limite. Qual ex-BBB você quer ver? Ainda não escolhemos ninguém! Façam suas apostas…”, escreveu nesta quinta-feira (25).

Campeã do Big Brother Brasil 18, a acreana Gleici Damasceno manifestou vontade de participar da atração. “Me chama que eu vou!”, falou nos comentários.

Uma enxurrada de comentários caiu no post do diretor global, além da acreana, outros ex-bbbs também manifestaram interesse no novo reality. Veja o posto na íntegra:

O reality era conhecido por participantes que enfrentavam situações adversas e provas de resistência pela sua sobrevivência em locais isolados no país.

A nova versão chega com uma inovação: dessa vez os jogadores serão rostos já conhecidos do público: participantes de edições anteriores do “Big Brother Brasil”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários