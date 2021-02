Ana Maria brinca que vai faltar quarta e não entrevistar Karol Conká; veja memes

Após todo paredão no BBB 21, Ana Maria Braga entrevista o eliminado da semana. Mas depois de Nego Di , a grande candidata à sair do programa é Karol Conká.

Ana Maria não deixou passar os memes nesta segunda-feira (22) sobre a provável entrevista com a cantora.

Ela disse que não poderá trabalhar. “Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho”, disse brincando com os memes sobre ela faltar nesta quarta-feira.

O comentário foi feito após Ana Maria mostrar o raio-X da semana do reality, com brigas e a formação do paredão, com Arthur, Gilberto e Karol Conká – que foi indicada por Sarah. A apresentadora também comemorou que Projota se livrou do paredão. “Não ia ter graça. Assim fica mais equânime”, analisou.

Veja o momento e memes de internautas que apoiam Ana Maria no café da manhã de quarta-feira:

A Ana Maria Braga falando que vai pegar um atestado pra não entrevistar a Karol Conká no café da manhã do #MaisVocê HAHAHAHAHAHA #BBB21 pic.twitter.com/xy2Lo4RG41 — Thiago Sarkis (@thisarkis) February 22, 2021

A Ana Maria Braga recebendo a Karol no programa depois que ela for eliminada:#BBB21 | 100% | Tchau mamacita | Jaque pic.twitter.com/5iE5KueZwL — João no Joãoverso (@JhoonVictorr) February 22, 2021

ana maria chegando no mais você pra entrevistar a karol conka pic.twitter.com/OgVtIclGq5 — jp filho da wanda (@joaopcorisco) February 22, 2021

Roda de oração 🕯 🕯

🕯 🕯

PRA

🕯 ANA MARIA 🕯

CONSEGUIR

ATESTADO

🕯️ 🕯

🕯 🕯 — Gabe Simas (@gabesimas) February 22, 2021

ana maria se vc for esperta vc marca uma viagem internacional q ainda da tempo #BBB21 — Rafael Uccman (@rafauccman) February 22, 2021

Ana Maria Braga apele pro Estatuto do Idoso. Não vá trabalhar quarta feira. A gente te dará cobertura. — brank retinta |Bebam Agua| 💦 (@aanonnyma) February 22, 2021

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários