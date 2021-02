Âncora do ‘Bom Dia Brasil’ é substituída às pressas após descobrir morte do pai

Silvana Ramiro, do 'Bom Dia Rio', substituiu Ana Paula Araújo na bancada do telejornal nacional

A apresentadora Ana Paula Araújo, do ‘Bom Dia Brasil’, foi surpreendida na manhã desta terça-feira (16) com uma triste notícia: a do falecimento de seu pai, Djair Soares. A informação foi confirmada pela assessoria da TV Globo, mas a causa da morte não foi divulgada.

Ana Paula precisou ser substituída às pressas pela apresentadora Silvana Ramiro no telejornal nacional. Silvana havia acabado de apresentar o ‘Bom Dia Rio’ quando foi comunicada de que precisaria acumular as duas funções. Por enquanto, Ana Paula Araújo ainda não se manifestou sobre a morte do pai.

