Andressa Urach diz que bumbum ficou guardado por seis anos e Brasil saiu do eixo

Após anunciar sociedade com o Miss Bumbum, Andressa Urach, 33, divulgou nesta quinta (25) que as inscrições para o concurso deste ano estão abertas.

Na publicação, ela escreveu: “Meu bumbum ficou guardado por seis anos e parece que o Brasil saiu do eixo. Agora, o Brasil volta ao normal! Inscrições abertas! Miss Bumbum Brasil 2021.”

Urach ficou foi vice-campeã do Miss Bumbum em 2012. Dois anos depois, porém, ela passou a fazer parte da Igreja Universal, se afastou do concurso e parou de fazer fotos sensuais.

Mas no ano passado ela começou a mudar de postura ao anunciar que estava abandonando a instituição religiosa e dizer que se sentiu mais usada “que no tempo da prostituição”.

“Dediquei os últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável”, afirmou.”Sei que Jesus não tem nada a ver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas”, completou, na ocasião.

Também no ano passado, Urach oficializou os votos de compromisso com Thiago Lopes em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada, para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

Depois de renovar as próteses de silicone, Urach expôs a repaginada que deu em um desenho enorme que tem entre o bumbum e a coxa.

“Retocando a minha tatuagem da perna. Primeira etapa concluída. Eu amei”, compartilhou, com fotos de todo o processo. A influenciadora mandou um recado ainda àqueles que pensam em criticar suas atitudes.

“Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras”, escreveu. Ela tinha removido as suas tatuagens e a prótese de silicone após sua conversão religiosa.

