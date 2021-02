Andressa Urach diz que entrou na Justiça contra igreja: “Fui enganada”

Andressa deixou a igreja em novembro do ano passado e, agora, quer ser restituída dos valores que alega ter cedido à instituição religiosa

A modelo e ex-A Fazenda Andressa Urach afirmou, em entrevista à coluna Fabia Oliveira, que entrou na Justiça contra a Igreja Universal. Segundo ela, houve uma indução da instituição religiosa para que doasse tudo o que tinha. “A partir do momento que secou o dinheiro e eu não tinha mais de onde tirar, eu fui excluída. Então, eu vi que eles não se preocupavam com alma nenhuma, só com o dinheiro”, afirmou.

Andressa deixou a igreja em novembro do ano passado e, agora, quer ser restituída dos valores que alega ter cedido à instituição religiosa. “Eu quero ter condições financeiras de poder dar uma faculdade para meu filho, porque nem nisso eu pensei quando eu doei o meu tudo”, contou.

Foto: Reprodução/Instagram

