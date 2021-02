Anitta, Caetano, Preta Gil, Gleice, Patricia Pillar e mais famosos em campanha pelo AC

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Com milhares de pessoas atingidas pelas enchentes dos rios, o Acre enfrenta um momento de crise e calamidade pública com várias cidades alagadas. Para ajudar os moradores, uma rede de solidariedade e mobilização se formou para tentar arrecadar donativos e enviar para os moradores das dez cidades afetadas pelas cheias dos rios.

A campanha #SOSAcre, encabeçada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), e outras campanhas, mobilizaram vários artistas do Brasil em prol da população acreana, entre eles o cantor Caetano Veloso, DJ Alok, apresentador Luciano Hulk, cantora Anitta, Joelma, Preta Gil, Luísa Sonza, MC Rebecca, a diretora de novelas e acreana Glória Perez, os ex-BBB’s Gleice Damasceno, Babu Santana, Wagner Santiago, a ex- Fazenda Raissa Barbosa, atriz Patricia Pillar, os blogueiros Hugo Gloss e Thaynara OG, os políticos Ciro Gomes, Manuela Davila, ex-prefeita de Rio Branco Socorro Neri e Marina Silva, entre outros.

O governador Gladson Cameli, decretou na última terça-feira (16) situação de emergência devido as cheias dos rios e também pelo surto de dengue, crise migratória na fronteira do Acre com o Peru e a falta de leitos de UTI para pacientes com covid-19.

Os artistas compartilharam fotos de cidades acreanas alagadas e pediram ajuda aos seguidores nas redes sociais. A repercussão ganhou força e várias campanhas foram criadas por órgãos responsáveis no estado, em buscar de unir forças pela população acreana.

Saiba mais sobre como ajudar AQUI e mais informações nos card’s abaixo!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários