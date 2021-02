Anitta revela que já participou de orgia com oito pessoas

Anitta fez uma revelação picante sobre sua vida sexual no segundo episódio do reality Ilhados, divulgado na sexta-feira (19/02). Durante uma brincadeira com os outros confinados, em que eles deveriam avaliar quem estava sendo sincero em uma sessão de perguntas e respostas, a cantora contou que já fez uma orgia com oito pessoas.

“Qual o máximo de pessoas que você já pegou em um sábado e em um domingo, amiguinha?”, provocou a atriz Gabi Lopes. “Eu namorei uma pessoa que gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, de chamar vários casais. Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais”, detalhou Anitta. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

