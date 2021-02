Após beber com amigos, homem é encontrado degolado na Transacreana

A perícia confirmou que o corpo do homem havia marcas de agressões

O corpo de Welisson Correa Sampaio, de 26 anos, foi encontrado em uma área de mata na tarde desta terça-feira (16), no Ramal do Alberto, no km 25 da Estrada Transacreana, rodovia AC-90, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Welisson passou a noite de segunda-feira (15) participando de uma bebedeira com dois “amigos”. O corpo da vítima foi encontrado por populares dentro de uma área de mata somente na tarde de hoje.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia criminal. A perícia confirmou que o corpo do homem havia marcas de agressões, e que a vítima foi degolado com vários golpes de faca. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito de efetuar o crime foi preso pela polícia até o momento. A motivação do crime é desconhecida. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

