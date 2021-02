Após duas pernas amputadas por conta da Covid-19, morre ex-zagueiro italiano

Morreu neste sábado (20), aos 71 anos de idade, ex-zagueiro da Inter de Milão Mauro Bellugi, campeão da Série A com o clube nerazzurro na temporada de 1970/71. O ex-jogador estava internado em um hospital de Milão desde o início de novembro, quando testou positivo para o novo coronavírus. Enquanto lutava contra a Covid-19, Bellugi sofreu uma trombose e teve as duas pernas amputadas no fim do ano passado .

Na época, ele chegou a dizer que colocaria próteses, “como aquelas de [Oscar] Pistorius”, o célebre atleta olímpico e paralímpico sul-africano condenado por matar sua namorada. Segundo o jornal La Repubblica, Bellugi morreu em decorrência de uma infecção.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários