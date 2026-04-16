Palmeiras x Sporting Cristal onde assistir e escalações oficiais (16)

A noite de quinta-feira (16) promete fortes emoções para a torcida alviverde. A partir das 19h (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em um confronto que agita o continente. Com a bola prestes a rolar, a pergunta que domina as buscas é: palmeiras x sporting cristal onde assistir ao vivo?
O técnico do Verdão escalou uma equipe ofensiva para buscar os três pontos em casa, enquanto os peruanos chegam com a experiência de Yotún para tentar surpreender em solo brasileiro. Confira abaixo todos os detalhes da transmissão e os times confirmados.
Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo agora
Diferente das rodadas de TV aberta, este confronto terá transmissão exclusiva em plataforma digital, exigindo que o torcedor esteja conectado:
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Paramount+: Transmissão exclusiva via streaming para todo o Brasil.
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Horário: 19h (de Brasília).
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Local: Allianz Parque (ou estádio definido para o mando).
Escalações Oficiais: Times confirmados
As equipes já liberaram a lista oficial de atletas que iniciam a partida. O Palmeiras vem com uma formação robusta no meio-campo e ataque veloz.
Escalação do Palmeiras:
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Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven;
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Marlon Gomes, Andreas e Arias;
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Sosa, Flaco López e Allan.
Escalação do Sporting Cristal:
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Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano;
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Caznatti, Yotún, Gonzalez e Castro;
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Iberico e Ávila.
Equipe de Arbitragem
A Conmebol escalou um trio chileno para comandar o apito nesta noite:
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Árbitro: Piero Maza (CHI).
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Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI).
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VAR: Juan Lara (CHI).