Palmeiras x Sporting Cristal onde assistir e escalações oficiais (16)

Vai começar! Saiba onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo agora e confira os 11 titulares escolhidos para o duelo das 19h.

A noite de quinta-feira (16) promete fortes emoções para a torcida alviverde. A partir das 19h (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em um confronto que agita o continente. Com a bola prestes a rolar, a pergunta que domina as buscas é: palmeiras x sporting cristal onde assistir ao vivo?

O técnico do Verdão escalou uma equipe ofensiva para buscar os três pontos em casa, enquanto os peruanos chegam com a experiência de Yotún para tentar surpreender em solo brasileiro. Confira abaixo todos os detalhes da transmissão e os times confirmados.

Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo agora

Diferente das rodadas de TV aberta, este confronto terá transmissão exclusiva em plataforma digital, exigindo que o torcedor esteja conectado:

Paramount+: Transmissão exclusiva via streaming para todo o Brasil.

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Allianz Parque (ou estádio definido para o mando).

Escalações Oficiais: Times confirmados

As equipes já liberaram a lista oficial de atletas que iniciam a partida. O Palmeiras vem com uma formação robusta no meio-campo e ataque veloz.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven;

Marlon Gomes, Andreas e Arias;

Sosa, Flaco López e Allan.

Escalação do Sporting Cristal:

Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano;

Caznatti, Yotún, Gonzalez e Castro;

Iberico e Ávila.

Equipe de Arbitragem

A Conmebol escalou um trio chileno para comandar o apito nesta noite: