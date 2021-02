Apresentador da TV Globo diz que foi ameaçado por Nego Di: “O valentão”

Durante o seu discurso, Bocardi resumiu Nego Di como um “valentão” e afirmou que foi alvo de ataques de internautas por causa dele. “Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso que vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto dia, que envolve também um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja”, disse.

Segundo o apresentador, sua família entrou na mira de usuários das principais redes sociais por causa de uma polêmica em 2020. Em fevereiro, o global foi acusado de racismo por ter perguntado a um jovem no metrô de SP se ele estava indo ao clube para trabalhar como apanhador de bolinhas de tênis:

“Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar”.

“‘Os guri ‘vai’ (sic) te apagar, se liga’, ‘Estão por invadir sua casa, seu bosta’ e ‘Os caras vão brincar de Lego com seu corpo’. Essa foi só uma entre tantas ameaças, inclusive aos meus filhos. Tem tudo o que vocês puderem imaginar”, desabafou Rodrigo Bocardi.

O mundo deu a volta e foi Nego Di, em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, contou que sua família foi alvo de ameaças por causa de sua postura no BBB 2021. “E hoje, Nego Di, o valentão, aquele fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra mim e minha família, estava hoje lá no programa da Ana Maria Braga quase chorando, com índice de rejeição recorde no BBB”, ressaltou.

“É triste ver a pessoa passar por aquilo que ela desejou para o outro, mas traz um pouco de reflexão e esperança. Quem sabe não serve de reflexão para tantas pessoas, inclusive para o valentão”, refletiu.