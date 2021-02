Ator pornô Lucas Fernandes Almeida morre em decorrência da Covid-19

O Brasil tem mais um nome da lista de perdas por conta da Covid-19. O ator pornô Lucas Fernandes Almeida morreu devido a complicações da doença esta semana. A informação foi divulgada no perfil da produtora Irmãos Dotados no Twitter na última quinta-feira (28/1).

Na rede social, a produtora lamentou a morte do ator. “O ator Lucas Almeida também faleceu recentemente devido a complicações do Covid. Nossos pêsames a amigos e familiares. Mais uma vida perdida para esse vírus maldito”, escreveram. O também remete à morte de Ygona Moura. A influenciadora faleceu no último dia 27/1 também por complicações decorrentes da Covid-19.