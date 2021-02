Atriz de ‘Gênesis’ beija influencer em reality de Anitta, o “Ilhados com Beats”

O clima está quente entre os participantes do reality Ilhados com Beats, da cantora Anitta, 28, gravado em uma ilha particular, no Rio de Janeiro. A atriz Gabi Lopes, recém-contratada da Record para gravar a novela bíblica Gênesis, trocaram um beijo de tirar o fôlego com a ex-participante do “De Férias com o EX”, a influencer Sarah Fonseca.

Antes delas, a cantora Anitta trocou beijos com o influenciador Lipe Ribeiro, 28, conhecido por suas participações em A Fazenda (Record) e De Férias com o Ex (MTV), durante a gravação do reality, no sábado (13). O programa estreia na quarta-feira (17) no Instagram da marca de bebida.

Os dois chegaram a postar vídeos juntos em suas redes sociais, mas o beijo foi mesmo flagrado por outras pessoas que compartilharam vídeos e fotos na web. Com isso, o nome de Lipe foi parar entre os mais comentados no Twitter. “Deram início da pegação”, brincou uma internauta.

O reality, que é uma parceria entre a cantora e a marca de bebidas, vai reunir Anitta e mais nove pessoas em uma ilha, onde irão enfrentar uma série de desafios e provas. Além de Lipe Ribeirão, também participarão nomes como das atrizes Nicole Bahls e Gabi Lopes e do ator Felipe Roque.

Anitta chegou à ilha, no litoral sul do Rio de Janeiro, de helicóptero, na companhia de um de seus cachorros de estimação, Plínio, na sexta (12). “Está tudo montado, esperando os meus participantes chegarem de barco. É a minha despedida do telefone”, disse ela.

