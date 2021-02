Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford chega ao Brasil

Insumos para a produção de outras 2 milhões de doses da vacina de Oxford devem ser chegar ao estado do Rio no sábado

Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca chegou ao Brasil no início da manhã desta terça-feira (23). A aeronave posou no Aeroporto de Guarulhos e depois vai seguir para o Rio de Janeiro para ser distribuída pela Fiocruz no estado.

A previsão é de que as doses estejam prontas ainda na madrugada desta quarta-feira (24) e comecem a ser distribuídas pela Secretaria estadual de Saúde durante a manhã.

No sábado (27), há a previsão de entrega de mais dois lotes de insumos da vacina de Oxford. Com isso, a expectativa é que a Fiocruz produza mais 2 milhões de doses.

Coronavac

O Instituto Butantan também afirmou que vai entregar outros 2,7 milhões de doses da CoronaVac esta semana. Assim, o Rio de Janeiro deve receber cerca de 9% do total, cerca de 423 mil doses.

Até a tarde desta segunda-feira (22), 427.482 pessoas tinham tomado a primeira dose em todo o estado. Isso corresponde a 3% da população com mais de 18 anos que deve ser vacinada. E outras 80.876 pessoas garantiram as duas doses.

