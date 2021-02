“Balão Mágico” de Éverton Ribeiro é eleito o Gol do Brasileirão 2020

O meio-campista do Flamengo levou a melhor sobre Benitez, do Vasco, e faturou e votação popular no perfil da competição nas redes sociais

O perfil do Campeonato Brasileiro nas redes sociais promoveu uma votação para definir o “Gol do Campeonato” de 2020. Após um mata-mata com diversas pinturas, Éverton Ribeiro e Benítez foram os finalistas e o meio-campista do Flamengo levou a melhor. Com 51% dos mais de 400 mil votos, ele ficou com o prêmio.

O gol mais bonito, decidido em votação popular, foi marcado por Éverton Ribeiro na 8ª rodada, na vitória por 2 x 1 sobre o Fortaleza. O perfil do Brasileirão destaca que a obra prima ganhou até nome: “Balão Mágico”.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários