‘BBB 21’: Caio está com osso quebrado e pode ter que deixar o programa

O brother descobriu hoje que teve uma fratura no osso da perna e que, por isso, não poderá fazer esforço físico

Caio machucou o pé na última Prova do Líder, que aconteceu na quinta-feira (18) no ‘BBB 21’. O brother descobriu hoje que teve uma fratura no osso da perna e que, por isso, não poderá fazer esforço físico durante todo o programa, que termina apenas em maio.

Segundo Caio, a equipe médica deu a ele a opção de continuar ou deixar o reality show. O fazendeiro disse que, se depender dele, fica até onde aguentar. Daqui uma semana, ele terá que fazer um novo exame e, caso não apresente nenhuma melhora, pode deixar o programa.

Leia mais em IG, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários