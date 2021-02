BBB 21: Ex-namorada de Arthur nega que ele seja ‘abusador’

Ex-namorada de Arthur Picoli, participante do BBB21, a digital influencer Hemilly Bellon usou as redes sociais para defender o instrutor de crossfit. Ele tem sido chamado de “abusador” nas redes sociais devido a brincadeiras de cunho sexual que tem feito com a atriz Carla Diaz, com quem ele tem um romance no programa.

Hemilly fez uma série de vídeos, a pedido da família de Arthur, que são publicados no Picoli Portal, página oficial do instrutor de crossfit no Twitter. Nos vídeos, Hemilly fala que eles são ex-namorados, que no tempo que estiveram juntos ele sempre a tratou com muito respeito e o defendeu da acusação de “abusador”.

“A família dele entrou em contato comigo e pediu para eu falar sobre a minha relação com ele. E gente, ele nunca foi um abusador. Foram brincadeiras que ele fez com a Carla dentro da casa e ela também estava brincando com ele. E tem várias pessoas chamando ele de várias coisas horríveis”, disse.

A digital influencer acrescentou que tem um carinho grande pelo participante do BBB21 e que torce por ele. “Independentemente da gente ter terminado, foi um término super de boa, tanto para mim quanto para ele. Sinto um carinho gigante por ele, torço muito por ele aqui fora. Sempre me tratou com muito respeito, por isso estou fazendo esses stories”, falou.

Arthur e Carla começaram a ficar juntos em uma festa do Líder quando eles deram o primeiro beijo. Ele já havia mandado duas flechadas na atriz e demonstrado interesse nela. Porém, ainda não tinha rolado. Assim que os dois se beijaram, os outros participantes fizeram uma roda em torno deles e gritaram de felicidade.

“Está todo mundo sentado esperando esse momento”, disse a atriz. Foi então que o capixaba emendou: “Eu também estou esperando esse momento”. Ele fez mais uma vez a cena da flecha e apontou na direção da sister. “Se eu der a flechada romântica ao vivo e você virar e sair, eu vou embora para o meu quarto”, brincou Arthur.

Depois de muito tempo, o brother decretou: “Valeu a pena esperar”.

(Foto: Reprodução- Redes Sociais – TV Globo)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários