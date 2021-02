BBB 21: Madrugada tem pedido de lambida em mamilo, papo de sexo e Projota ‘boladão’

Os brothers do "BBB 21" ganharam comes e bebes para curtirem a madrugada desta sexta

Os brothers do “BBB 21” ganharam comes e bebes para curtirem a madrugada de hoje.

Em meio a uma série de brincadeiras, não faltaram revelações picantes de sexo, conversas sobre a votação para o quinto paredão do reality show da Rede Globo e teve até um participante tentando limpar a imagem na casa.

Julliette, por exemplo, afirmou que não ficou com o cantor Rodolffo porque não quis e contou que apesar de não ser bissexual está aberta a conhecer novas experiências.

Carla Diaz se recusou a lamber o mamilo de Arthur e Projota bateu um papo olho no olho com alguns brothers que recebeu voto.

Vem curtir com a gente o que rolou na madrugada pré-prova do anjo no “Big Brother Brasil 21”. Confira:

Quem é você na ~resenha da casa mais vigiada do Brasil~ ? 😅#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/z78xJNVHBm — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2021

Pornozão de ‘leves’!

Os brothers se reuniram na área externa para curtir os comes e bebes enviados pela produção e decidiram fazer confissões íntimas no jogo “Eu Nunca”.

Camilla, por exemplo, revelou: “Eu nunca acessei site pornográfico e apaguei o histórico”. Rodolffo contou que acessou um site pornográfico, mas esqueceu de sair da página e apenas fechou a tampa do notebook. Acessei no notebook, larguei aberto, fechei o notebook e deixei pra lá. Fiquei 3, 4 dias sem mexer. Ai um belo dia ‘vamos olhar uma passagem pra viajar’, abri o computador e tava lá.

Subindo pelas paredes

que fala, né? Em brincadeira ‘verdade ou consequência’, Arthur foi questionado se já quis balançar o edredom com Carla Diaz e confessou não ver a hora de se relacionar com a sister. “Todo dia vale?”, respondeu.

E aí, produção?

Lumena também entrou na brincadeira de confissões íntimas, foi questionada por João Luiz se havia pensado em trazer brinquedos sexuais para a casa mais vigiada do Brasil e surpreendeu o brother. Não só cogitei, como pretendo pedir, solicitar a produção.

Shippam Julidolffo?

Juliette foi aconselhada por Arthur a surpreender Rodolffo com um beijo – assim como fez Gizelly Bicalho com Felipe Prior, no “BBB 20” – e não curtiu a ideia. Não pego porque não quero. Se eu quisesse pegar você acha que eu ia estar nessa situação? É sério amigo, quando eu quero eu sou perigosa.

Na traveee!

Durante papo com Rodolffo, Juliette disse para o sertanejo que tem gente na casa achando que está rolando um clima entre eles. Em seguida, a advogada vai em direção de Sarah para dar um selinho, mas a loira se esquiva e coloca a mão na frente.

Fogo no parquinho!

Fiuk conversou com Sarah ao pé do ouvido no gramado da casa, chamou atenção dos brothers e fez um pedido para a Carla Diaz. “Oh, Carlinha, tão falando aqui para você dar uma lambida no mamilo do Arthur”, desafiou o ator. Os participantes do “Big Brother Brasil 21” foram ao delírio com a sugestão, mas a atriz deu uma desculpa para não entrar na brincadeira.. Minha mãe ia vomitar vendo essa cena.

Projota x Juliette

Projota aproveitou o clima descontraído da festa improvisada para conversa com Juliette para tentar aparar possíveis arestas. O rapper tentou demover a ideia da cabeça da sister que concordava com as atitudes de Nego Di e Karol Conká no jogo.

Se eu concordasse com tudo que eles fizessem, eu já tinha pegado minha mala e saído fora porque a gente tava tão perto, que se eu bater no paredão eu tô na rua. A sister o alertou que a aliança com Nego Di, Lumena e Karol Conká pode ter manchado seu jogo perante o público.

Eu sempre quis deixar claro para todas as pessoas que você não era igual a eles. Só que Karol disse que você é igual, ele deu a entender que vocês estavam juntos e Arthur deu a entender é você quem manda. Todas as circunstância aqui levam a entendem quem manipula.

“Quem arquitetava tudo”

Além de Juliette, Projota bateu um rápido papo com Gilberto sobre os rumos do jogo e foi alertado que Karol Conká contou aos brothers da casa que ele era o responsável por dar rumo ao jogo.

Ela jogou o teu no olho do fogo. Tu tem umas amizades boas… Ela chegou para mim e chegou assim, vocês achavam que era eu que manipulava? Era não. Não era nem o Nego Di. Quem arquitetava tudo era o Projota.

Ededrom tá off!

Enquanto os brothers curtiam a festinha no jardim, Arthur e Carla foram a quarto colorido para se curtirem a sós. Durante a pegação, Arthur fez uma pergunta curiosa a Carla. “Tiago Leifert tinha razão? Tinha?”, questionou o brother, em alusão a ter que usar um emoji pequenininho para cubrir seu órgão genital. “Não sei. Pergunta pra ele. Eu não sei de nada”, despistou Carla.

Possível ganhador do colar do anjo

Temendo que sua amiga Thaís vá ao quinto paredão do “Big Brother Brasil 21”, Viih Tube confessou a sister que irá fazer o possível para ganhar o anjo e ajudá-la a fugir da berlinda. Olha aqui, eu vou ganhar esse anjo. Eu estou falando… Vou conversar com a Juliette e falar: desculpa, mas a Thaís está na reta.

Voto descoberto

Após papo com Juliette e Gilberto, Projota procurou Viih Tube para confirmar ter recebido voto da sister no último paredão e teve a resposta positiva com uma crítica a sua postura no jogo.

“Acho que algumas pessoas então te colocaram na reta. Já chegou em mim que você tava articulando colocar Gil e Sarah juntos para o paredão”, disse Viih tube. “Ok”, respondeu Projota. “Isso pra mim não é ok”, rebateu a youtuber.

Revelações picantes de Juliette

Em conversa com João Luiz, Pocah, Thaís, Lumena, Fiuk, Rodolffo e Camilla de Lucas, a advogada revelou já ter se relacionado com homens e mulheres.

“Eu não sou bi, mas eu já beijei mulheres. “Beijar mulher acho que foi umas duas ou três vezes. Sexo, de fato, não, mas perto. Eu sou (hétero) ainda, mas, assim, não rejeito. Se eu sentir vontade, eu vou”. contou.

Sem papas na língua, Juliette também falou achar Fiuk e Rodolffo ‘bonitos, gostosos e interessantes. Amigos, vocês são lindos, interessantes, inteligentes, mas tem uns defeitos.

Você (Fiuk) é chato pra cara*** e esse daqui (Rodolffo) fala uma merda, fala uma bosta danada. Mas são bonitos? são bonitos. São gostosos? são gostosos. São interessantes? são, mas falam uma merda.

Te cuida, Bastidão!

Em conversa com João Luiz, Thaís tentou descobrir em quem o líder da semana irá indicar ao paredão por medo de ver Rodolffo, sua opção de voto, na mira. “O único motivo que eu teria de votar em alguém é que sempre que ele tem oportunidade de me alfinetar, ele me alfineta no [programa] ao vivo”, desabafou a sister.

Babado que o povo gosta!

Gilberto exagerou na bebida ao longo da madrugada de hoje. trocou brincadeiras picantes com Arthur e contou detalhes a Carla Diaz e Sarah. “Amiga, eu tava conversando com o Arthur. Eu amo ele”, contou Gilberto. “O quê?”, indagou Carla Diaz.

“Eita. Já ama ele. Tá vendo o que te falei?”, acrescentou Sarah. E revelou a Sarah e Carla Diaz que quase ficou com o instrutor de crossfit na primeira semana de confinamento.

Amiga, é sério. Não tem maldade. É de verdade. Não tem maldade. Um pouquinho talvez, mas nada que é muito grande. Falei pra ele que na primeira semana a gente quase ficou.

“Ela é uma incógnita” Após a festa improvisada pela produção do “BBB 21”, Fiuk e Thaís ficaram conversando sobre o jogo na sala e colocaram Carla Diaz como uma dúvida dentro da disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Em relação a Carla, desde o começo foi muito a gente. Mas eu fui percebendo várias coisinhas, sabe. Eu tava muito fechamento e tava pensando que ela não tava”, desabafou a sister. Fiuk, então, diz não entender Carla. “É a pessoa que eu ainda não consegui sacar. Uma hora parece que é uma coisa, outra hora parece que é outra… Ela é uma incógnita”, disse.

Projota pistola

Antes de ir dormir, Projota procurou Pocah para desabafar sobre Karol Conká. Após conversar com Juliette, Sarah e Viih Tube ao longo da festa, o brother relatou que a rapper o deixou queimado dentro da casa. A Karol (Conká) fez a minha caveira na casa toda. Que loucura.

