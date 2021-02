BBB21: Caio e Camilla de Lucas apresentam sintomas de Covid-19: “Sem paladar”

Nesta segunda-feira (22), Caio deixou os telespectadores preocupados ao revelar que não está sentindo o gosto da comida – um dos sintomas de Covid-19.

Segundo o fazendeiro, a perda de paladar teria acontecido por estar sob medicações após o acidente no pé.

“Eu estou tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco. […] Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga”, disse ele durante uma conversa com Fiuk.

Apesar disso, internautas ligaram a situação com as crises de tosse seca que Camilla de Lucas tem apresentado nos últimos dias – que também é uma das manifestações do coronavírus – e especularam uma possível contaminação da doença nos participantes.

“Não sei, não, hein? Acho válido fazer uma bateria de PCR”, disse um internauta. “Eles deveriam fazer teste de Covid a cada 15 dias”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Se for real, é algo sério demais”.

POLÊMICO

O fazendeiro Caio Alfiune revelou que está incomodado com um mistério que envolve o tamanho de suas partes íntimas.

É que ele disse nesta segunda-feira (22) que há uma diferença muito grande entre o órgão quando está mole e quando está ereto.

Gente a Camilla não para de tossir!! Aquela tosse seca. E o Caio sem sentir gosto. Não sei, não, hein? Acho válido fazer uma bateria de PCR com esse povo, ainda mais que o Arthur teve contato externo

