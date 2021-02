Belo desabafa sobre prisão e revela problemas financeiros

Preso na quarta-feira (17) passada por realizar um show ilegal em uma escola na Maré, no Rio de Janeiro, Belo abriu o coração em entrevista à coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Na ocasião, o cantor revelou como se sentiu ao receber voz de prisão em plena gravação de uma entrevista para Rodrigo Faro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

“Me senti muito envergonhado, com a família dele, as filhas, minha esposa. Constrangido. Eu não sabia o que eu tinha feito! Por que fui cantar em um lugar? Foi horrível. Passou um filme na minha cabeça, de outros tempos e histórias”, pontuou.

Leia mais em TERRA, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários