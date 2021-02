Cachorro comemora gol de Gabigol contra o Vasco e viraliza

Um cachorrinho vem viralizando nas redes sociais por comemorar o momento mais celebrado no futebol: o gol. O doguinho flamenguista foi filmado por seu dono durante o jogo entre Flamengo x Vasco, nessa quinta-feira (4/2), pelo Campeonato Brasileiro.

No momento do gol de pênalti marcado por Gabigol, que abriu o placar para o rubro-negro na vitória por 2 x 0 sobre o arquirrival, o cachorro pula do sofá e corre para perto da televisão para celebrar o tento do camisa nove.