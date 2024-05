Tiktoker com câncer terminal morreu no dia do aniversário do noivo

A influenciadora Maddy Baloy perdeu a luta contra o câncer terminal. A menina de 26 anos, famosa no TikTok por compartilhar sua jornada no tratamento da doença, morreu nessa quarta-feira (1º/5), no dia do aniversário do noivo Louis Risher.

“Ela estava cercada de amor e é tão especial. Eu completei 27 anos ontem, na verdade. Passei o dia todo segurando sua mão, e isso era tudo que eu precisava”, escreveu Louis ao anunciar a morte da influenciadora.

Foi então que os especialistas encontraram tumores no intestino grosso de Baloy. O problema seguiu avançando, mesmo após sessões intensas de quimioterapia, além de cirurgias.

O último vídeo publicado por Maddy Baloy foi no dia 5 de março. Ela reunia mais de 400 mil seguidores no TikTok, acumulando sete milhões de likes em seus vídeos. No Instagram, tinha quase 30 mil admiradores.