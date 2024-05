Luísa Sonza é processada após atingir mulher com garrafa em show

A cantora Luísa Sonza está sendo processada por uma mulher que afirma ter sido atingida no rosto por uma garrafa de água arremessada pela própria cantora. A situação aconteceu quando a artista estava em cima do palco durante um show, em fevereiro desse ano, no evento Planeta Atlântida.

De acordo com informações do processo, que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade, a autora relatou que teria comprado ingressos para assistir às apresentações do evento que foi realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro.

Na virada do dia 3 para o dia 4 de fevereiro, mais precisamente às 01h46min, ela teria precisado de atendimento médico devido aos acontecimentos ocasionados pelas atitudes de Luísa Sonza.