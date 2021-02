BBB 21: Caio fala sobre tamanho do próprio pênis e reclama que é ‘pequeno mole’

Caio parece estar com um tema fixo nos últimos dias do confinamento no BBB 21 (Globo). O fazendeiro goiano não para de falar sobre o próprio órgão sexual.

Nesta segunda-feira (22), o papo foi com o amigo Rodolffo. O cantor foi surpreendido pelo colega com o seguinte questionamento:

“Eu queria entender porque meu pinto fica tão pequeno mole e tão grande duro”.

“Se alguém olhar pequeno, não dá nada nele”, completou. Ele ainda disse que o nome do “fenônemo” é “elemento surpresa”, o que fez o amigo gargalhar.

O papo começou com o fazendeiro dizendo que acordou com as partes íntimas molhadas. “Não é mijo, já cheirei”, garantiu. “Será que tive um sonho erótico e não lembro?”

Esta não foi a primeira vez que o participante falou sobre o órgão sexual na casa. No final de semana, ele tirou onda em meio a uma brincadeira com Gilberto.

Tudo começou na mesa, quando ele pediu para o economista lhe passar a comida. “Você dá pra mim?”, brincou na ocasião.

O amigo respondeu que sim com a cabeça. “A Waléria que não vai gostar”, lembrou Sarah.

Foi então que Caio surpreendeu a todos. “Te como uns dois dias pra você andar de cadeira de rodas e tu vai ver”, afirmou.

“Olha a propaganda enganosa aqui em rede nacional”, cutucou Juliette.

O fazendeiro então disse: “21,8 cm, marcado e medido”. “Pego com as duas [mãos] assim”, afirmou.

Quem cortou a brincadeira foi Fiuk, que também estava na mesa. “Estou comendo, velho”, reclamou.

