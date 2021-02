Conheça o cãozinho que nasceu com um olho, duas línguas e um focinho

O cachorro foi batizado pela dona com o nome de “Ciclope”, como uma alusão aos gigantes imortais de um olho só da mitologia grega

O estranho caso de um cachorro nascido nas Filipinas chamou atenção do mundo por sua formação diferente. O animal tinha apenas um olho, duas línguas e não possuía focinho. A ninhada nasceu no dia 6 de fevereiro e ele foi um dos filhotes que teve má-formação. As informações foram apuradas pelo Metro World News.

De acordo com o site, a dona dos pets, Amie de Martin, teria tentado alimentar o filhote com um conta-gotas e leite em pó, porém, cerca de duas semanas depois o pequeno faleceu, pois segundo os relatos de Martin, ele não conseguia comer e nem respirar corretamente.

