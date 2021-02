Criador da Turma da Mônica recebe vacina contra Covid-19: “Feliz”

Por meio do perfil oficial do desenho, foi compartilhado uma foto do escritor ao lado de uma profissional de saúde

Nesta sexta-feira (12), Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, recebeu a primeira doce da vacina contra Covid-19. Aos 85 anos, o cartunista faz parte do grupo prioritário da fase atual de imunização.

Por meio do perfil oficial do desenho, foi compartilhado uma foto do escritor ao lado de uma profissional de saúde. Para a ocasião, ele estava usando uma camisa do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Leia mais em UOL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários