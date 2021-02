Acompanhada do coordenador Celso Missologo, a acreana disputou a vaga com 28 meninas. O evento aconteceu entre os dias 20 e 23 de fevereiro

A estudante da Ufac e professora infantil, Perla Paiva, de 19 anos, moradora do bairro Esperança e Miss Acre Teen 2020, conquistou o segundo lugar no concurso de beleza Miss Brasil Teen, na noite desta terça-feira (23), em Curitiba-PR.

Acompanhada do coordenador Celso Missologo, a acreana disputou a vaga com 28 meninas. O evento aconteceu entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Durante os três dias de confinamento, a acreana participou de atividades, provas preliminares e ensaios. A vencedora da noite foi Thainara Vargas de Roraima.

“No dia 22 aconteceu um jantar de gala e preliminar do desfile em traje de gala, no qual nossa Miss Acre ganhou um prêmio prévio, também esteve no top 3 de miss fotogenia e ganhou a medalha de miss fotogenia, comentou Celso.”

Para o coordenador Celso o sentimento é de gratidão e sensação de dever cumprido: “O sentimento é de gratidão a todos que desde do início prestaram apoio. Estendo a você e ao ContilNet pelo espaço. Em especial ao estilista Anderson Vasquez, estilista de alta costura e produtor de misses, que reside em São Paulo e veio até o desfile para trabalhar em toda produção da Perla, (make, cabelo, vestido) ajudou a gente em tudo. Sem ele não teríamos conseguido, foi peça chave. Meu coração está realizado e sinto a sensação de dever cumprido. ”

A vice Miss Brasil, Perla Paiva, já planeja suas etapas futuras, dentre elas, a sua sucessora no Acre. A etapa estadual acontece no mês de dezembro na capital acreana.

“Me sinto muito orgulhosa, eu sabia que tinha dado o meu melhor desde o dia que cheguei no concurso. Tô feliz pelo resultado, estou feliz pelo Norte está no top 2, o Norte brilhou, o Acre brilho, foi um sonho realizado. Espero que muitas outras meninas do Acre estejam sonhando também, porque em breve quero coroar a próxima Miss Acre Teen”, disse Perla.

A acreana representa o estado em etapa internacional. O coordenador Celso Missologo disse ao ContilNet que breve compartilhará mais novidade das etapas futuras.

