‘Eu estou curado’, diz marido da apresentadora Ana Hickmann

Ana Hickmann e Alexandre Correa gravaram um vídeo nesta quinta-feira (18) para o canal da apresentadora no YouTube falando sobre a o estado de saúde do empresário que teve a remissão do câncer no pescoço e o casal comemorou a cura da doença.

“Estamos gravando o vídeo mais esperado desses últimos tempos. Aquele vídeo que eu prometi. A boa notícia é de algo que trouxe muito sofrimento para nossa casa, para a nossa família, e principalmente muita dor e muito medo para o Ale. Agora quero que você conte para todo mundo e fale em voz alta, porque nós estamos na mesma cadeira que nós gravamos aquele vídeo quando você saiu do hospital, só que agora de volta aqui para dar uma boa notícia”, começou Ana. “De acordo com as tomografias de face, pescoço e tórax, e do hemograma, eu estou curado. Alegria total, eu estou curado, não foi encontrado vestígio nenhum e nem mesmo o hemograma detectou a presença de algo estranho”, contou Alexandre.

O empresário contou que ainda fará novos exames para saber se o câncer migrou para outro lugar, mas que, até o momento, seu diagnóstico é de que está curado. “Já ganhei uns quilinhos, já estou com 84kg, ganhei 7kg.

Já comecei a sair da fisioterapia, estou com uma musculaçãozinha de leve. Já consegui caminhar uma hora, já consigo pegar o Alezinho com mais força, fazer uma lutinha.

Dá para fazer um amorzinho mais ou menos”, brincou, arrancando risadas de Hickmann.

Alexandre ainda explicou que irá fazer um acompanhamento de três em três meses para monitorar sua saúde e o período de remissão.

“O resultado de hoje é curado. Vamos para o próximo, vamos conseguir. Óbvio que o trauma a gente não esquece, o que a gente passou a gente não esquece. Do dia que eu recebi a notícia até semana passada foi muito difícil a convivência com tudo. Agora é alegria, é comemoração, seguir a vida adiante”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários