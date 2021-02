Ex-amiga expõe Andressa Urach e revela como era sua vida na igreja

Teve uma vez que ela já havia cedido e depois voltou. E Deus é misericordioso e deu mais uma chance. Porém, o que ela tem feito agora não é legal. Você querer sair de uma igreja por discordar, tudo bem”, expôs.

“Lembrando que foram eles quem a acolheram quando ela precisou. É muita ingratidão. Mas a forma que ela tem se posicionado passou a ser um desrespeito. Isso é muito sério. A gente não deve zombar das coisas de Deus”, lamentou.

“Infelizmente, ou felizmente, o que ela está plantando vai colher. Ela tem persistido no erro. É muito triste. Oro pela vida dela e para que ela caia na real e lembre de tudo que passou, como ela mesma testemunhou em seu livro”, disse.

E deu a sua opinião sobre Andressa Urach ter se convertido de verdade ou não

“Ela foi restaurada, curada. Entendo que essa pandemia trouxe muita dificuldade financeira para muita gente. O problema dela não é nem ser seduzida pelo dinheiro e, sim, zombar e brincar com a palavra de Deus. Ressalto que o problema não é ceder a tentação e, sim, expor o pecado para as pessoas como algo natural. Isso realmente lhe trará consequências horríveis. Que Deus tenha misericórdia dela”.

“O conselho que daria para ela hoje, de irmã em Cristo, é que ela vá para um retiro espiritual e fique pelo menos três dias refletindo sobre tudo, sem redes sociais, e pare para pensar somente nas coisas de Deus, para que ela não venha a ter uma colheita de muitas lágrimas”, refletiu.

“Que ela seja leal com as pessoas que foram benção na vida dela. Se ela não quer seguir na religião, que respeite pelo menos e não cuspa no prato que comeu. Ela é uma conhecedora da palavra de Jesus. E isso pesa muito”, finalizou.