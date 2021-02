Ex-BBB Jonas Sulzbach abaixa sunga e divulga foto ousada

Desta vez, ele surgiu com um sorriso no rosto, abaixou a sunga e deixou parte do bumbum de fora, evidenciando a marquinha do bronze e mostrando que pegou uma cor.

Nos comentários, um fã disparou: “Cuidado com o zoom”. “Alguém ainda tem dúvidas de que ele é o homem mais bonito do Brasil?”, perguntou uma admiradora do famoso.

Leia mais no TERRA, clique AQUI!