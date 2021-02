Ex-jogador com experiência internacional será novo diretor de futebol do São Francisco

Empresa que está investindo em parceria com clube acreano opta por mudança na gestão do futebol e ex-lateral-direito Ferreira vai assumir função no lugar de Marcelo Fontinele

O São Francisco terá mudança no comando do futebol profissional nos próximos dias. Por opção da empresa parceira do clube nesta temporada, a direção do futebol será responsabilidade do ex-lateral-direito Antonielton Ferreira de Arruda, o Ferreira, 37 anos, que atuou em clubes do Brasil e de Portugal.

Ferreira deve chegar ao Acre até o fim de semana, segundo o empresário Fagner Calegário, representante da empresa parceira. Ele vai assumir o lugar de Marcelo Fontinele, que esteve na direção de futebol do São Chico nas últimas temporadas.

De acordo com Calegário, Fontinele já foi comunicado da mudança e será convidado para assumir as funções de auxiliar do diretor de futebol e preparador físico.

– A mudança se dá em virtude da nova equipe que vai cuidar do futebol profissional. É natural que os investidores indiquem uma pessoa da confiança deles. A pessoa que está vindo estava na ativa no futebol (como atleta profissional) até o ano passado, se aposentou no final do ano, estava jogando na Europa. Conversei ontem com ele (Marcelo Fontinele). Vamos formalizar o convite para ele ser auxiliar do diretor e preparador físico – diz.

Segundo o empresário, o São Francisco está buscando um treinador para comandar a equipe. Há uma opção com negociação em curso, mas um detalhe está causando dúvida para fechar o acordo.

– A gente tem trabalhado a questão do nome do treinador. Nosso problema é que o treinador que hoje aceitou o desafio de vir aqui pro Acre, a gente corre o risco de perder ele no meio do campeonato porque ele tem uma proposta do futebol da Alemanha. A gente tem avaliado até que ponto isso pode ou não prejudicar, perder o treinador no meio da competição – explica.

O São Francisco enfrenta o Rio Branco-AC na estreia do Campeonato Acreano, programado para iniciar no dia 7 de março. A tabela detalha ainda não foi divulgada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

