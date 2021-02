Ex-mulher de vocalista do Molejo sai em defesa do cantor: “Jogo sujo”

Anne Dias, que morou com Anderson Leonardo por cerca de 2 anos, diz acreditar que acusação de estupro seja armação do funkeiro MC Maylon

Anne Dias, que morou por cerca de 2 anos com Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que está sendo acusado de estupro pelo funkeiro e dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, saiu em defesa ao cantor.

Em entrevista ao jornalista Betoh Cascardo, em uma live no YouTube, Anne afirmou não compactuar com “o que estão fazendo com Anderson ” e acredita que o caso seja uma armação do funkeiro.

Foto: Instagram/Reprodução

