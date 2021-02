Forte chuva causa alagamentos, quedas de árvore e outros estragos em Cruzeiro do Sul

A forte chuva que atingiu Cruzeiro do Sul, no final da tarde desta quinta-feira 4, causou alagamentos em diversos pontos na cidade, imoveis ficaram alagados e houve registro de queda de árvore.

Entre os pontos de alagamentos registrados estão Avenida Mâncio Lima, avenida Boulevard Thaumaturgo e Bairro João Alves. os trechos com registro de alagamentos estão sendo monitorados pelos agentes da defesa civil e não houve registro de casas com desmoronamentos e feridos até o momento.

O morador do bairro João Alves Francisco Evaldo’ disse que “Já está mais do que na hora da administração municipal cumprir as promessas de campanha e resolver os problemas de escoamento de água na nossa cidade”.

